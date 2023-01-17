Глава МАГАТЭ Гросси сообщил, что миссия экспертов организации размещена на Ровенской АЭС

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17 января 2023, 21:18 Источник: РИА "Новости"

глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, Lev Radin/globallook.com

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил во вторник, 17 января, что миссия экспертов организации к настоящему моменту размещена на Ровенской АЭС на Украине.

Рафаэль Гросси уточнил, что на Украину прибыли еще больше экспертов МАГАТЭ. По словам главы агентства, в ближайшие дни у организации будут команды на всех украинских атомных электростанциях. Специалисты будут оказывать техническую помощь, а также прилагать усилия для уменьшения ядерной угрозы.

Накануне Гросси сообщил об открытии соответствующей миссии на Южно-Украинской АЭС.