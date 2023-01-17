Политолог Марков: Путин не будет объявлять войну Украине ни завтра, ни послезавтра, ни потом

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17 января 2023, 20:55 Источник: Telegram Сергея Маркова

Политолог Сергей Марков, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Российский политолог Сергей Марков объяснил, почему президент России не будет объявлять полноценную войну Украине. По его мнению, этого не произойдет ни завтра, ни когда-либо еще.

Марков считает, что объявлять ее просто некому: Украины как независимого государства, по его словам, не существует, она оккупирована врагами России, от которых РФ освобождает братский народ, а тот «устал жить в Украине и хочет жить в России в безопасности».

Приведя в своем телеграм-канале эти выкладки, Марков делает вывод: объявлять войну Украине нельзя, а объявлять ее США и Британии, которые ведут «прокси-войну с Россией руками Украины», - опасно для всего мира.

«Поэтому некому объявлять войну», - делает вывод политолог.

Ранее пресс-секретарь президента Песков опроверг слухи о том, что 18 января Владимир Путин может объявить о смене режима спецоперации в Украине.