Дуда заявил категоричное «нет» русскому миру

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17 января 2023, 20:00 Источник: РИА Новости

Президент Польши Анджей Дуда, Ukraine Presidency/globallook.com

Часть Польши больше века находилась под российским влиянием, поэтому сейчас категорически протестует против всего, что включает в себя понятие «русский мир». Об этом заявил в интервью телеканалу CNBC (США) польский президент Анджей Дуда, посетивший во вторник Всемирный экономический форум в Давосе.

Политик напомнил, что Польша была разделена на протяжении 123 лет и часть ее находилась под царской властью России.

«Поэтому мы прекрасно понимаем, что происходит. Вот поэтому мы и защищаемся. Если кто-то говорит «русский мир», мы говорим однозначно "Нет!" Что угодно, но только не Россия, только не российская сфера влияния», - сказал Дуда.

Ранее, в ходе встречи с Владимиром Зеленским во Львове 11 января, Дуда пообещал ему предоставить роту (14 штук) германских танков Leopard.