Зеленский сообщил, что обсудил со Штайнмайером наращивание Германией военной поддержки Украины

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17 января 2023, 18:48

Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во вторник пообщался в режиме видеоконференции с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и обсудил с ним ситуацию на фронте и военную поддержку.

По словам Зеленского, Украина очень ценит принятые в начале этого года руководством Германии «важные оборонные решения».

«Во время встречи в формате видеоконференции с федеральным президентом Германии обсудили ситуацию на фронте, необходимость наращивания оборонной поддержки Украины, дипломатический процесс реализации украинской формулы мира», - написал Зеленский по итогам беседы в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что новым министром обороны ФРГ назначен Борис Писториус.