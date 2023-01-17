Путин назвал 2022 год очень сложным для России

Аргументы Недели → Политика 13+

17 января 2023, 18:12 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник заявил, что 2022 год был очень сложным для страны, однако ей удалось пройти через риски, которые неожиданно возникли.

Владимир Путин подчеркнул, что в настоящий момент власти Российской Федерации примерно понимают, какие риски ожидаются в 2023 году. Глава государства уточнил, что в прошлом году о финансовых, бюджетных, логистических, структурных и прочих рисках никто не знал и не осознавал их, однако России удалось их преодолеть.

Сейчас, по словам президента РФ, в стране понимают, что присходит и какие примерно сложности могут возникнуть, вследствие чего проходить их следует гораздо более эффективно.