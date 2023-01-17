Песков: совещание по экономическим вопросам, которое провел Путин, нельзя считать подготовкой к посланию Федеральному собранию

Аргументы Недели → Политика 13+

17 января 2023, 15:29 Источник: РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фото с сайта kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что совещание по экономическим вопросам, проведенное во вторник президентом РФ Владимиром Путиным, нельзя расценивать как подготовку к посланию к Федеральному собранию. Об этом сообщил кремлевский пул агентства «РИА-Новости».

Песков отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, можно ли считать сегодняшнее совещание подготовкой к посланию.

«Нет. Это разные процессы», - приводит агентство ответ спикера Кремля.

В 2022 году президент России не выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В конце декабря глава государства пообещал, что сделает это в начале 2023 года, объяснив сместившиеся сроки необходимостью дополнительного анализа ситуации и планов.