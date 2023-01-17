Депутат Госдумы от Крыма Шеремет считает, что политика польских властей толкает планету к Третьей мировой войне

Руководство Польши, принявшее на днях решение о поставках танков Украине, создает угрозу развязывания Третьей мировой войны. Об этом заявил депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет.
По его мнению, власти Польши «обеими руками» поддерживают «возродившийся фашизм» в Украине.
«Такое ощущение, что не было вовсе Волыни и венков из прибитых украинскими националистами гвоздями польских детей. Отсутствие исторической памяти у президента Польши Дуды ведет его страну <...> к развязыванию Третьей мировой войны, которая однозначно станет последней для всего человечества», - приводит слова депутата агентство «РИА-Новости».
По его словам, поставляемое Киеву оружие повернется против самой Польши, куда «обязательно» придут украинские нацисты.