Еврокомиссия планирует с марта ежемесячно перечислять Киеву по 1,5 миллиарда евро кредитов

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17 января 2023, 17:13 Источник: РИА "Новости"

флаги Евросоюза, CHROMORANGE / Bilderbox

Еврокомиссия планирует с марта 2023 года ежемесячно перечислять Украине по 1,5 миллиарда евро кредитов из нового пакета макрофинансовой помощи стране. Об этом сообщается сегодня в релизе ЕК.

Ранее во вторник стало известно, что Европейская комиссия выделила Киеву первый транш в размере трех миллиарда евро из рассчитанного на текущий год пакета помощи на сумму восемнадцать миллиардов евро.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что страна получила вышеуказанную сумму и поблагодарил ЕК за поддержку.