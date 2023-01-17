Лавров встретился с арабскими послами в Москве, чтобы проинформировать их о ситуации вокруг Украины

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17 января 2023, 17:00 Источник: ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/globallook.com

Глава российского МИД Сергей Лавров во вторник провел встречу с послами арабских стран, аккредитованными в Москве. Ее целью было проинформировать их о ситуации вокруг Украины и ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РФ.

«Глава внешнеполитического ведомства России подробно информировал арабских дипломатов о развитии событий вокруг Украины в контексте осуществляемой Россией специальной военной операции», - говорится в сообщении российского МИД.

Кроме этого, как следует из пресс-релиза по итогам встречи, ее участники обсудили широкий круг вопросов, касающихся российско-арабского сотрудничества.

Ранее сообщалось, что запланированные на 17 января переговоры Лаврова с его иранским коллегой Хосейном Амиром Абдаллахианом были перенесены по взаимной договоренности сторон.