Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Представительство ДНР: украинские военные обстреляли Харцызск из РСЗО M-142 HIMARS

, 16:57 Источник: РИА Новости

Представительство ДНР: украинские военные обстреляли Харцызск из РСЗО M-142 HIMARS
AFLO

Вооруженные силы Украины ночью на вторник, 17 января обстреляли Харцызск из РСЗО M-142 HIMARS. Такую информацию публикует представительство ДНР в СЦКК в своем телеграм-канале.

Ведомство также добавило, что в результате данного обстрела было повреждено остекление многоквартирного дома.

Огонь велся с позиций, которые располагаются возле населенного пункта Дружковка. 

Ранее стало известно о том, что отечественные системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки в рамках специальной военной операции смогли перехватить 14 реактивных снарядов HIMARS и «Ольха».

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram