Представительство ДНР: украинские военные обстреляли Харцызск из РСЗО M-142 HIMARS

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17 января 2023, 16:57 Источник: РИА Новости

AFLO

Вооруженные силы Украины ночью на вторник, 17 января обстреляли Харцызск из РСЗО M-142 HIMARS. Такую информацию публикует представительство ДНР в СЦКК в своем телеграм-канале.

Ведомство также добавило, что в результате данного обстрела было повреждено остекление многоквартирного дома.

Огонь велся с позиций, которые располагаются возле населенного пункта Дружковка.

Ранее стало известно о том, что отечественные системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки в рамках специальной военной операции смогли перехватить 14 реактивных снарядов HIMARS и «Ольха».