Представительство ДНР: украинские военные обстреляли Харцызск из РСЗО M-142 HIMARS

Вооруженные силы Украины ночью на вторник, 17 января обстреляли Харцызск из РСЗО M-142 HIMARS. Такую информацию публикует представительство ДНР в СЦКК в своем телеграм-канале.
Ведомство также добавило, что в результате данного обстрела было повреждено остекление многоквартирного дома.
Огонь велся с позиций, которые располагаются возле населенного пункта Дружковка.
Ранее стало известно о том, что отечественные системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки в рамках специальной военной операции смогли перехватить 14 реактивных снарядов HIMARS и «Ольха».