Президент Литвы Гитанас Науседа выразил беспокойство, что Запад может устать от темы Украины

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17 января 2023, 16:28 Источник: Российская газета

Nicolas Landemard/Keystone Press Agency

Президент Литвы Гитанас Науседа опасается, что страны Европы могут устать от конфликта на Украине, что замедлит оказание Киеву военной помощи.

Глава государства также подчеркнул, что европейские жители «утомились» от высокой инфляции и цен на энергоресурсы.

«Мы не особо привыкли к такому уровню инфляции, как 10%, 15% или даже 20% в некоторых странах», — сказал Науседа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Президент Литвы призвал всех западных политиков больше времени уделять этим проблемам.

Также Науседа заявил, что Западу необходимо найти эффективные гарантии безопасности для Украины, пока она не вступила в НАТО.