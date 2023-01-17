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17 января 2023, 15:49

Президент Литвы Гитанас Науседа, Nicolas Landemard / globallookpress.com

Западу необходимо найти эффективные гарантии безопасности для Украины, пока бывшая советская республика не вступила в Североатлантический альянс. С соответствующим заявлением выступил Гитанас Науседа, президент Литвы.

Науседа, ставший собеседником журналистов телевизионного канала CNBC, констатировал, что «будет тяжело добиться полноценного членства» Киева в военно-политическом блоке, «пока длится кризис». По словам президента, следует отыскать «какие-то эффективные гарантии безопасности для Украины, когда она не является членом НАТО».

Также Гитанас Науседа призвал оказывать поддержку киевской стороне с помощью всех средств.

Как сообщалось ранее во вторник, российский эксперт Сергей Марков выразил мнение, согласно которому украинский лидер Владимир Зеленский очень боится политических проектов оппозиционера Виктора Медведчука, поскольку считает его очень умным.