ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка четырьмя снарядами «натовского» калибра

Аргументы Недели → Политика 13+

17 января 2023, 15:43 Источник: РИА Новости

фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины обстреляли два района Донецка - Петровский и Кировский четырьмя снарядами калибра в 155 миллиметров, который также называют «натовским». Об этом представительство Донецкой народной республики в СЦКК сообщило в своем телеграм-канале.

Выпуск снарядов был зафиксирован в 15:05 по московскому времени в направлении населенного пункта Галициновка.

Ранее сообщалось о том, что украинские военные ночью на вторник, 17 января обстреляли Каховку. В результате обстрела появилась информация о погибших и раненых.