ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка четырьмя снарядами «натовского» калибра

Вооруженные силы Украины обстреляли два района Донецка - Петровский и Кировский четырьмя снарядами калибра в 155 миллиметров, который также называют «натовским». Об этом представительство Донецкой народной республики в СЦКК сообщило в своем телеграм-канале.
Выпуск снарядов был зафиксирован в 15:05 по московскому времени в направлении населенного пункта Галициновка.
Ранее сообщалось о том, что украинские военные ночью на вторник, 17 января обстреляли Каховку. В результате обстрела появилась информация о погибших и раненых.