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ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка четырьмя снарядами «натовского» калибра

, 15:43 Источник: РИА Новости

ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка четырьмя снарядами «натовского» калибра
фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины обстреляли два района Донецка - Петровский и Кировский четырьмя снарядами калибра в 155 миллиметров, который также называют «натовским». Об этом представительство Донецкой народной республики в СЦКК сообщило в своем телеграм-канале. 

Выпуск снарядов был зафиксирован в 15:05 по московскому времени в направлении населенного пункта Галициновка. 

Ранее сообщалось о том, что украинские военные ночью на вторник, 17 января обстреляли Каховку. В результате обстрела появилась информация о погибших и раненых. 

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