Украинские военные ночью обстреляли Каховку, есть погибшие и раненые

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17 января 2023, 13:09 Источник: РИА Новости

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Вооруженные силы Украины ночью на вторник, 17 января обстреляли Каховку в Херсонской области. В результате обстрела два человека погибли, среди пострадавших есть ребенок. Об этом сообщается в телеграм-канале местных властей.

Отмечается, что два человека получили осколочные ранения. Состояние людей врачи оценили в среднюю тяжесть. Пострадавших госпитализировали в центральную больницу.

Ранее стало известно о том, что украинские военные выпустили шесть снарядов калибром в сто пятьдесят пять миллиметров по окраине Донецка в направлении поселка Александровка.