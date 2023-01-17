Российские войска поразили украинский склад вооружения в Харьковской области

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17 января 2023, 15:31 Источник: Telegram

российские военные, сайт МО РФ

Российские авиация и артиллерия поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской бригады теробороны на территории Харьковской области. Об этом сообщили сегодня в Минобороны РФ.

Согласно последней информации, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации недалеко от населенного пункта Великий Бурлук на территории Харьковской области поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения 114-й украинской бригады теробороны.

Кроме того, в 98 районах были ликвидированы 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ.