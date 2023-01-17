Медведев предположил, что Польша надеется на то, что «танковая коалиция» приблизит долгожданный для нее раздел Украины на части

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17 января 2023, 13:47

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, MIT Russia / globallookpress.com

Польша надеется на то, что «танковая коалиция» приблизит долгожданный для Варшавы раздел украинской территории на части. С соответствующим предположением выступил Дмитрий Медведев.

Заместитель главы Совета безопасности РФ прокомментировал в своем Telegram-канале слова польского президента Анджея Дуды, который заявил на Давосском форуме, что формирует коалицию западных государств для передачи бронетанковой техники киевской стороне.

«Надеются, наверное, что “танковая коалиция” приблизит долгожданный для пшеков раздел Украины на части», — говорится в публикации отечественного политика.

Ранее сегодня сообщалось, что Медведев назвал обсуждение поставок танков Киеву на форуме в Давосе «позорищем».