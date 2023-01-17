Песков, говоря об отставке Арестовича, предложил заниматься делами РФ

Аргументы Недели → Политика 13+

17 января 2023, 13:38 Источник: РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал заниматься делами России, а не комментировать отставки в других странах.

Песков отказался комментировать отставку главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича, а также призвал заниматься делами, касающимися РФ.

Ранее Арестович прокомментировал заявление о разрушенном доме в Днепропетровске вследствие попадание ракеты. Сначала глава офиса украинского президента настаивал на попадании российской ракеты, однако позже признал, что снаряд являлся украинским.

Позже Арестович сообщил, что снялся с должности.