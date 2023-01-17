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Аргументы Недели → Политика 13+

Песков, говоря об отставке Арестовича, предложил заниматься делами РФ

, 13:38 Источник: РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал заниматься делами России, а не комментировать отставки в других странах. 

Песков отказался комментировать отставку главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича, а также призвал заниматься делами, касающимися РФ. 

Ранее Арестович прокомментировал заявление о разрушенном доме в Днепропетровске вследствие попадание ракеты. Сначала глава офиса украинского президента настаивал на попадании российской ракеты, однако позже признал, что снаряд являлся украинским.  

Позже Арестович сообщил, что снялся с должности.

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