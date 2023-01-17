Кива об отставке Арестовича: это план офиса Зеленского по созданию подконтрольной оппозиции в рамках подготовки выборов в Раду

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17 января 2023, 12:53

Заседание Верховной Рады Украины, Pavlo_bagmut / globallookpress.com

Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива, комментируя отставку Алексея Арестовича, отметил, что это часть плана офиса украинского президента Владимира Зеленского по формированию подконтрольной оппозиции в рамках подготовки выборов в парламент бывшей советской республики.

Некоторое время назад стало известно, что внештатный советник офиса Зеленского Арестович решил подать в отставку.

«Вся история с Арестовичем — это план офиса Зеленского по созданию подконтрольной оппозиции в рамках подготовки избирательной кампании в Верховную Раду», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Кивы.

Согласно утверждению, высказанному политическим деятелем, досрочные выборы в парламент запланированы на осень текущего года.