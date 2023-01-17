Spiegel: новым министром обороны Германии станет соратник канцлера Шольца по СДПГ Борис Писториус

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17 января 2023, 12:12

Канцлер Германии Олаф Шольц, Marijan Murat / globallookpress.com

Новым руководителем министерства обороны ФРГ станет Борис Писториус, соратник главы правительства страны Олафа Шольца по Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Соответствующие сведения, как передает РИА Новости, оказались в распоряжении издания Spiegel.

«Новым министром обороны Германии станет соратник Шольца по партии и глава МВД Северной Рейн-Вестфалии Борис Писториус, пишет Spiegel», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского информационного агентства.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что канцлер Шольц принял отставку Кристины Ламбрехт с должности министра обороны.