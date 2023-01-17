Глава Минюста Турции Боздаг о вступлении Швеции в НАТО: игнорирующая терроризм страна не может стать членом альянса

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17 января 2023, 08:06 Источник: Anadolu

Бекир Боздаг, Ma Yan/Xinhua

Для вступления в НАТО Швеция не может игнорировать провокации террористов. Об этом заявил глава турецкого Минюста Бекир Боздаг.

«Если Швеция хочет добиться поддержки Турции в вопросе заявки на вступление в НАТО, то должна выполнить обязательства в рамках договоренностей с Анкарой», - цитирует министра агентство Anadolu.

Боздаг напомнил о подписанном Турцией, Швецией и Финляндией меморандуме, который обязывает страны выполнять определенные требования. Как отметил глава турецкого Минюста, Анкара ожидает, что Стокгольм будет придерживаться соответствующих положений, а именно – оказывать Турции поддержку в борьбе с терроризмом.

Боздаг подчеркнул, что игнорирующее провокации террористов государство не получит от Анкары поддержки по вступлению в НАТО.

Ранее премьер-министр Швеции заявил о том, что Турция ставит невыполнимые условия для вступления в альянс.