Глава Минюста Турции Боздаг о вступлении Швеции в НАТО: игнорирующая терроризм страна не может стать членом альянса

Для вступления в НАТО Швеция не может игнорировать провокации террористов. Об этом заявил глава турецкого Минюста Бекир Боздаг.
«Если Швеция хочет добиться поддержки Турции в вопросе заявки на вступление в НАТО, то должна выполнить обязательства в рамках договоренностей с Анкарой», - цитирует министра агентство Anadolu.
Боздаг напомнил о подписанном Турцией, Швецией и Финляндией меморандуме, который обязывает страны выполнять определенные требования. Как отметил глава турецкого Минюста, Анкара ожидает, что Стокгольм будет придерживаться соответствующих положений, а именно – оказывать Турции поддержку в борьбе с терроризмом.
Боздаг подчеркнул, что игнорирующее провокации террористов государство не получит от Анкары поддержки по вступлению в НАТО.
Ранее премьер-министр Швеции заявил о том, что Турция ставит невыполнимые условия для вступления в альянс.