Пушилин сообщил о взятии стратегически важного поселка Верхнее Водяное вблизи Донецка

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16 января 2023, 22:38 Источник: Telegram

российские военные, Komsomolskaya Pravda / https://globallookpress.com

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой народной республики Денис Пушилин вечером в понедельник, 16 января, сообщил о взятии поселка Верхнее Водяное под Песками, расположенного вблизи Донецка.

Денис Пушилин подчеркнул, что сейчас можно говорить о том, что уже в самые ближайшие дни произойдет освобождение новых населенных пунктов.

Напомним, Верхнее Водяное расположено под Донецком. Поселок является одним из стратегических населенных пунктов при освобождении территории Донецкой Народной Республики.