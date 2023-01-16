Кадыров: если назвать противников РФ мировым сообществом, то конфликт на Украине можно считать третьей мировой войной

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16 января 2023, 21:18 Источник: РИА "Новости"

глава Чечни Рамзан Кадыров, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров в понедельник заявил, что если назвать противников Российской Федерации мировым сообществом, то текущий конфликт на Украине можно считать третьей мировой войной.

Рамзан Кадыров в рамках прямого эфира в социальной сети своего помощника отметил, что если взять европейские страны, которые в настоящий момент принимают участие в конфликте на Украине, а также блок НАТО и другие "сопутствующие государства", и назвать их мировым сообществом, то можно сказать, что сейчас идет третья мировая война.

Глава Чечни обратил внимание на то, что в "военных событиях" не участвует ряд крупных государств, в частности, Китай, Индия и Пакистан.