Украинский генерал Кривонос заявил, что потеря Артемовска может создать условия для окружения ВСУ в Донбассе

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16 января 2023, 19:47 Источник: РИА "Новости"

украинский военный, Ximena Borrazas/Keystone Press Agency

Экс-замкомандующего сил спецопераций украинских войск генерал Сергей Кривонос заявил, что потеря Соледара и Артемовска в будущем способна создать условия для окружения группировки ВСУ в Донбассе.

Сергей Кривонос подчеркнул, что потеря Артемовска является возможным плацдармом для развития наступления российских войск на славянское и запорожское направления.

По словам генерала, если ВС РФ будут активно противодействовать украинским военным с Харьковщины, то, атакуя в обход Харькова, со стороны России, в направлении Павлограда и со стороны Донбасса в том же направлении, могут быть созданы предусловия для окружения группировки ВСУ на востоке Украины.