Рогов заявил, что киевские власти отвели часть войск с запорожского участка фронта в район Соледара и Артемовска

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов вечером в понедельник, 16 января, сообщил, что киевские власти отвели часть войск страны с запорожского участка фронта.
Владимир Рогов подчеркнул, что часть военнослужащих, о которой идет речь, была переброшена в район Соледара и Артемовска.
Подчеркивается также, что на запорожском участке фронта остались некоторые элитные подразделения украинской армии, иностранного легиона, национальной гвардии, а также войска территориальной обороны.