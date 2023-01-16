Рогов заявил, что киевские власти отвели часть войск с запорожского участка фронта в район Соледара и Артемовска

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16 января 2023, 19:25 Источник: РИА "Новости"

украинский военный, Ximena Borrazas/Keystone Press Agency

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов вечером в понедельник, 16 января, сообщил, что киевские власти отвели часть войск страны с запорожского участка фронта.

Владимир Рогов подчеркнул, что часть военнослужащих, о которой идет речь, была переброшена в район Соледара и Артемовска.

Подчеркивается также, что на запорожском участке фронта остались некоторые элитные подразделения украинской армии, иностранного легиона, национальной гвардии, а также войска территориальной обороны.