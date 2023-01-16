Рогов заявил, что на запорожском направлении произошли столкновения между солдатами ВСУ и нацбатальнонами

Аргументы Недели → Политика 13+

16 января 2023, 21:03 Источник: РИА "Новости"

военный, Madeleine Kelly/Keystone Press Agency

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в понедельник заявил, что на запорожском направлении произошли столкновения между Вооруженными силами Украины и нацбатальнонами.

Владимир Рогов отметил, что на запорожском направлении за последнее время произошло не менее десяти боестолкновений между представителями украинской территориальной обороны и боевиками нацбатальонов, которые выполняют функции заградотрядов. Семь человек погибли в результате вышеуказанных действий, а еще восемнадцать получили ранения.

По словам Рогова, причиной боестолкновений стал отказ местной теробороны отправляться на передовую и воевать против своих земляков, которые живут на освобожденной части Запорожской области.