Рогов заявил, что на запорожском направлении произошли столкновения между солдатами ВСУ и нацбатальнонами

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в понедельник заявил, что на запорожском направлении произошли столкновения между Вооруженными силами Украины и нацбатальнонами.
Владимир Рогов отметил, что на запорожском направлении за последнее время произошло не менее десяти боестолкновений между представителями украинской территориальной обороны и боевиками нацбатальонов, которые выполняют функции заградотрядов. Семь человек погибли в результате вышеуказанных действий, а еще восемнадцать получили ранения.
По словам Рогова, причиной боестолкновений стал отказ местной теробороны отправляться на передовую и воевать против своих земляков, которые живут на освобожденной части Запорожской области.