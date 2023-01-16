Додону до 20 марта запретили покидать Молдавию

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16 января 2023, 19:10 Источник: РИА "Новости"

Игорь Додон, Kremlin Pool/ Global Look Press

Бывший президент Молдавии Игорь Додон в понедельник, 16 января, заявил, что Высшая судебная палата запретила ему покидать страну в течение шестидесяти суток – до 20 марта текущего года.

В октябре минувшего года стартовало слушание уголовного дела в отношении экс-президента Молдавии. В соответствии с обвинением, которое было выдвинуто против Игоря Додона, ему инкриминируется получение взятки в размере до одного миллиона долларов от бывшего лидера демпартии Владимира Плахотнюка.

Додон вину полностью отрицает и выражает уверенность в том, что дела в его отношении были возбуждены по политическим мотивам.