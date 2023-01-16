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16 января 2023, 18:39 Источник: РИА "Новости"

флаг России, https://unsplash.com/photos/Gp0OaK6ZzlI

Внук первого президента Пятой Французской Республики Шарля де Голля, экономист Пьер де Голль в понедельник заявил, что Россию, вопреки заявлениям Запада, поддерживают две трети населения мира.

Пьер де Голль обратил внимание на то, что в настоящий момент фиксируется сдвиг многих экономических и политических интересов, а также политического влияния ряда государств мира в сторону Востока, а Российская Федерация находится в центре вышеуказанного процесса.

Экономист добавил, что был шокирован случаями дискриминации российских деятелей культуры и спортсменов на Западе.