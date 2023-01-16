Внук первого президента Пятой Французской Республики Шарля де Голля, экономист Пьер де Голль в понедельник заявил, что Россию, вопреки заявлениям Запада, поддерживают две трети населения мира.
Пьер де Голль обратил внимание на то, что в настоящий момент фиксируется сдвиг многих экономических и политических интересов, а также политического влияния ряда государств мира в сторону Востока, а Российская Федерация находится в центре вышеуказанного процесса.
Экономист добавил, что был шокирован случаями дискриминации российских деятелей культуры и спортсменов на Западе.