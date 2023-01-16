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16 января 2023, 15:31 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский и глава США Джо Байден, Chris Kleponis - CNP / globallookpress.com

Обозреватель Карлос Мартинес в статье для издания Global Times заявил, что проводимая западными странами и Украиной антироссийская политика привела к серьезному кризису в Европе и сыграла Москве на руку.

Карлос Мартинес подчеркнул, что обособление Европы от РФ фактически является "экономическим самоубийством".

Автор статьи обратил внимание на то, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден "вступил в сговор" с действующей киевской властью против Российской Федерации. В частности, американский политик поспособствовал отправке на Украину большого количества тяжелых вооружений и пообещал Владимиру Зеленскому поддержку в процессе принятия страны в Североатлантический альянс.

Одновременно с этим Вашингтон и его союзники начали проводить агрессивную политику в отношении Москвы, в частности, ввели беспрецедентные санкции, которые, однако, повлекли за собой кризис стоимости жизни на Западе и сыграли на руку России.