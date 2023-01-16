Глава Минфина Кипра Петридис сообщил об аресте российских вкладов на сумму 105 миллионов евро

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16 января 2023, 18:01 Источник: РИА "Новости"

евро, https://unsplash.com/photos/JhbrPBIZj0o

Глава Министерства финансов Кипра Константинос Петридис в понедельник сообщил, что страна к настоящему моменту арестовала российские вклады на сумму 105 миллионов евро на фоне санкций Евросоюза.

Согласно последней информации телеканала CBS News, Константинос Петридис сообщил, что паспорта олигархов, которые подпали под санкции ЕС, сейчас находятся в процессе изъятия, а также отметил, что Кипр конфисковал российские вклады на сумму 105 миллионов евро.

Подчеркивается, что речь идет лишь о малой части от предполагаемых 5,6 миллиарда евро российских вкладов, которые были сделаны в 2022 году на Кипре.