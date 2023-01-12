Захарова пообещала недружественным странам, включая Эстонию, адекватный ответ РФ в случае использования ее замороженных активов

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12 января 2023, 14:57

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель отечественного внешнеполитического ведомства Мария Захарова пообещала недружественным государствам, включая Эстонию, адекватный ответ Российской Федерации в случае использования ее замороженных активов. Об этом информирует ТАСС.

«Планы недружественных стран, включая Эстонию, по использованию замороженных активов РФ в своих целях встретят адекватную реакцию Москвы — Захарова», — говорится в публикации, которая появилась на сайте агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, Мария Захарова озвучила предупреждение о том, что планы Парижа о новых поставках военной техники киевской стороне поспособствуют эскалации.