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Захарова пообещала недружественным странам, включая Эстонию, адекватный ответ РФ в случае использования ее замороженных активов

, 14:57

Захарова пообещала недружественным странам, включая Эстонию, адекватный ответ РФ в случае использования ее замороженных активов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель отечественного внешнеполитического ведомства Мария Захарова пообещала недружественным государствам, включая Эстонию, адекватный ответ Российской Федерации в случае использования ее замороженных активов. Об этом информирует ТАСС.

«Планы недружественных стран, включая Эстонию, по использованию замороженных активов РФ в своих целях встретят адекватную реакцию Москвы — Захарова», — говорится в публикации, которая появилась на сайте агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, Мария Захарова озвучила предупреждение о том, что планы Парижа о новых поставках военной техники киевской стороне поспособствуют эскалации.

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