Захарова пообещала недружественным странам, включая Эстонию, адекватный ответ РФ в случае использования ее замороженных активов

Официальный представитель отечественного внешнеполитического ведомства Мария Захарова пообещала недружественным государствам, включая Эстонию, адекватный ответ Российской Федерации в случае использования ее замороженных активов. Об этом информирует ТАСС.
«Планы недружественных стран, включая Эстонию, по использованию замороженных активов РФ в своих целях встретят адекватную реакцию Москвы — Захарова», — говорится в публикации, которая появилась на сайте агентства.
Как сообщалось ранее в четверг, Мария Захарова озвучила предупреждение о том, что планы Парижа о новых поставках военной техники киевской стороне поспособствуют эскалации.