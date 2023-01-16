Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

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16 января 2023, 17:20 Источник: Кремль

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин, Kremlin Pool/ globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 16 января, поговорил по телефону с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Соответствующую информацию предоставили в Кремле.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили настрой на комплексное развитие российско-турецкого сотрудничества в дальнейшем, в частности, в вопросе энергетики.

Политики продолжили обмен мнениями по ситуации, которая сложилась вокруг Украины. По инициативе турецкой стороны был затронут вопрос об обмене пленными, в первую очередь получившими ранения.

Президент РФ указал на деструктивную линию действующего киевского режима, который продолжает интенсификацию боевых действий на фоне поддержки западных спонсоров. Владимир Путин заметил, что примером лицемерной политики украинских властей стал отказ принять предложение Москвы о прекращении огня в период православного Рождества.

В рамках беседы стороны также обсудили процесс выполнения стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года о вывозе зерна из черноморских портов, а также о разблокировании поставок российских удобрений и продовольствия.

Путин и Эрдоган также коснулись темы нормализации турецко-сирийских отношений. Кроме того, была отмечена практическая значимость совместной работы РФ, Турции и Ирана в рамках Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.