Песков заявил, что Путин 16 января проведет международный телефонный разговор, не уточнив, будет ли это беседа с Эрдоганом

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16 января 2023, 13:30

Президент России Владимир Путин, Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин в понедельник, 16 января, проведет международный телефонный разговор, не уточнив, будет ли это беседа с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

«Путин 16 января проведет международный телефонный разговор, сообщил Песков, не уточнив, будет ли это беседа с Эрдоганом», — указывается в публикации, которая размещена в Telegram-канале ТАСС.

Спикер Кремля также рассказал, что 18 января, в день 80-летнего юбилея прорыва блокады Ленинграда советскими войсками, глава государства может посетить Санкт-Петербург.

Как сообщалось ранее сегодня, Дмитрий Песков отметил, что проект новой Концепции российской внешней политики в настоящий момент дополняется.