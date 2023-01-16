Захарова назвала позором решение Франции прекратить сотрудничество с Москвой по русскому кладбищу Сент-Женевьев-де-Буа близ Парижа

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16 января 2023, 16:14

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель отечественного внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала позором решение Франции прекратить сотрудничество с Москвой по русскому кладбищу Сент-Женевьев-де-Буа, которое расположено близ Парижа. Об этом информирует ТАСС.

Дипломат отреагировала на решение французского руководства прекратить взаимодействие с российской стороной по вопросу сохранения и восстановления кладбища, в том числе отказавшись принимать финансовые средства от Москвы на осуществление реставрационных работ.

«Захарова назвала "позором вопиющей, бесчеловечной безнравственности" решение прекратить сотрудничество с РФ по русскому кладбищу близ Парижа», — говорится в публикации, которая появилась на сайте агентства.

Как сообщалось ранее, Мария Захарова озвучила предупреждение, согласно которому планы Парижа о новых поставках военной техники Украине поспособствуют эскалации.