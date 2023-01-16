Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Губернатор Севастополя Развожаев: число сбитых БПЛА ВСУ увеличилось до десяти

, 15:13 Источник: РИА Новости

Число сбитых при атаке на Севастополь беспилотных летательных аппаратов ВСУ выросло до 10. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Михаил Развожаев отметил что российские системы ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 БЛА ВСУ, «никакие объекты ни в городе, ни в акватории - не пострадали. В городе все спокойно».




Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Политика

Политика