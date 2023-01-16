Число сбитых при атаке на Севастополь беспилотных летательных аппаратов ВСУ выросло до 10. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.
Михаил Развожаев отметил что российские системы ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 БЛА ВСУ, «никакие объекты ни в городе, ни в акватории - не пострадали. В городе все спокойно».
Аргументы Недели → Самое читаемое
Журналист Зарубин в ответ на введение против него санкций Украины показал кадры с реакцией Зеленского на слова Путина о Донбассе
- #ЗАУГЛОМ Армией Украины командуют ЭрБины. О том, кто они — Анатолий Клесов
- 15:18 Украинские военные обстреляли два района Донецка снарядами «натовского» калибра
- 15:13 Губернатор Севастополя Развожаев: число сбитых БПЛА ВСУ увеличилось до десяти
- 15:09 Агентство DPA сообщило, что Германия начала переброску в Польшу персонала, обслуживающего ЗРК Patriot
- 15:04 Вице-премьер Вучевич: гражданам Сербии запрещено участвовать в конфликте на Украине
- Telegram | (Подписаться) Балицкий: освобождение от войск Украины контролируемой Киевом части Запорожской области может начаться весной