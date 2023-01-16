Вице-премьер Вучевич: гражданам Сербии запрещено участвовать в конфликте на Украине

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16 января 2023, 15:04

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Гражданам Сербии запрещено участвовать в украинском конфликте. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Милош Вучевич, заместитель руководителя сербского правительства.

По словам вице-премьера, процитированного российским информационным агентством, законодательство Сербии «ясно запрещает» ее гражданам участие в любом конфликте на территории других государств.

Вучевич добавил, что он хотел бы видеть стабилизацию ситуации в мире в целом и на Украине в частности.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее в понедельник сообщалось, что прибывший в ФРГ польский премьер Матеуш Моравецкий призвал Берлин передать киевской стороне тяжелые вооружения.