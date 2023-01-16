Петер Сийярто: Венгрия рассчитывает на финансирование со стороны ЕС по строительству новых газопроводов

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16 января 2023, 14:05 Источник: РИА Новости

Венгрия рассчитывает на финансовую поддержку со стороны ЕС строительству новых венгерских газопроводов и инфраструктуры. Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции с министром иностранных дел Болгарии Николаем Милковым.



Он отметил, что в поставках газа в Центральную Европу из Азербайджана заинтересованы все страны региона, а для этого необходимо строительство новых венгерских газопроводов-интерконнекторов.



Министр заявил, что так как «это вопрос европейского уровня», энергобезопасности Центральной Европы, то Венгрия с полным основанием ждет «что Евросоюз окажет поддержку, даст финансирование для строительства новых трубопроводов и развития инфраструктуры».



Петер Сийярто также отметил, что «энергоснабжение Венгрии в безопасности, потому что у нас с одной стороны надежные поставщики, а с другой стороны - надежные транзитные страны» и Болгария остается для Венгрии одной из самых важных транзитных стран.



Ранее он заявил о том, что Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ через плавучий терминал СПГ на острове Крк в Хорватии и разработке газового месторождения в Румынии.









