Петер Сийярто: Венгрия рассчитывает на финансирование со стороны ЕС по строительству новых газопроводов

Венгрия рассчитывает на финансовую поддержку со стороны ЕС строительству новых венгерских газопроводов и инфраструктуры. Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции с министром иностранных дел Болгарии Николаем Милковым.
Он отметил, что в поставках газа в Центральную Европу из Азербайджана заинтересованы все страны региона, а для этого необходимо строительство новых венгерских газопроводов-интерконнекторов.
Министр заявил, что так как «это вопрос европейского уровня», энергобезопасности Центральной Европы, то Венгрия с полным основанием ждет «что Евросоюз окажет поддержку, даст финансирование для строительства новых трубопроводов и развития инфраструктуры».
Петер Сийярто также отметил, что «энергоснабжение Венгрии в безопасности, потому что у нас с одной стороны надежные поставщики, а с другой стороны - надежные транзитные страны» и Болгария остается для Венгрии одной из самых важных транзитных стран.
Ранее он заявил о том, что Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ через плавучий терминал СПГ на острове Крк в Хорватии и разработке газового месторождения в Румынии.
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