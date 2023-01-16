Дмитрий «Гоблин» Пучков о списке Зеленского: «Какой-то бред сумасшедшего!»

Аргументы Недели → Политика 13+

16 января 2023, 10:54 Антон Николаев,

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Дмитрий Пучков удивился тому факту, что попал в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал это бредом. Об этом Пучков сказал изданию «Аргументы недели».

«Забавно, что я первый в этом списке, а то везде пишут, что Кончаловский, а там, на самом деле, я. Это прикольно! У меня на Украине нет имущества, счетов, бизнеса. Мне непонятно, зачем эти санкции. Никаких контактов с украинским государством я не поддерживаю и поддерживать не собираюсь. Какой-то бред сумасшедшего! Я туда попал за сугубо пророссийскую позицию, т.е., воздействие на массы».

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о санкциях в отношении 198 человек, в основном — граждан России. Меры вводятся сроком на десять лет, они подразумевают блокировку активов, прекращение сотрудничества, запрет на въезд в страну. В их числе — режиссер Андрей Кончаловский, актеры Егор Бероев и Эвелина Блёданс, телеведущая Ангелина Вовк, актер и ведущий Борис Корчевников, певец Юрий Лоза, блогер Дмитрий Пучков и другие.