Немецкий оппозиционер Кизеветтер: проданные Катару СЗУ Gepard нужно выкупить обратно и передать Киеву

Аргументы Недели → Политика 13+

16 января 2023, 08:33 Источник: Süddeutsche Zeitung

Флаг Германии на фоне здания бундестага в Берлине, Monika Skolimowska/dpa

Германия должна выкупить у Катара переданные ранее 15 СЗУ Gepard и отправить их на Украину. Так считает Родерих Кизеветтер, депутат оппозиционной партии «Христианско-демократический союз».

«Находящиеся в Катаре танки Gepard в настоящее время там не нужны и находятся в рабочем состоянии, поэтому я думаю, что было бы очень хорошо выкупить их обратно», - приводит газета Süddeutsche Zeitung слова депутата.

Как отметил Кизеветтер, нужно делать все, что могло бы поспособствовать «победе Украины».

Ранее немецкий политик Шульц заявил о том, что Украина не получит от ФРГ истребители Tornado.