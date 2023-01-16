Сенатор РФ Пушков: об изоляции России могут говорить только те, кто никогда не видел карту мира

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16 января 2023, 05:19 Источник: Свободная Пресса

Павел Кашаев / https://www.globallookpress.com

Говорить об изоляции Российской Федерации способны только те люди, которые никогда не видели карту мира. Об этом сообщил сенатор России Алексей Пушков.

Согласно словам политика, которые приводит издание «Свободная Пресса», стремление западных официальных лиц изолировать огромную страну не увенчается успехом.

Пушков отметил, что на данный момент для российские граждане открыты границы более чем ста стран планеты. Более того, как отметил сенатор, в перспективе ожидаются соглашения о безвизовом режиме с еще некоторыми «важными государствами».