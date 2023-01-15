Эрдоган заявил, что Турция сохранила отношения с Путиным, «пока все нападали на Россию»

Турция после начала специальной военной операции сохранила отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, в то время как многие западные страны отвернулись от России. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, во время встречи с молодежью в провинции Мугла.
«Пока все нападали на Россию, мы не сделали этого. Наоборот, мы поддерживали отношения с господином Путиным так же, как и раньше», - сказал турецкий лидер.
Ранее официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что военная помощь Запада, которую в настоящее время получает Украина, не в состоянии «истощить» российскую армию.