Эрдоган заявил, что Турция сохранила отношения с Путиным, «пока все нападали на Россию»

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15 января 2023, 22:12 Источник: РИА Новости

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, Kremlin Pool/globallook.com

Турция после начала специальной военной операции сохранила отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, в то время как многие западные страны отвернулись от России. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, во время встречи с молодежью в провинции Мугла.

«Пока все нападали на Россию, мы не сделали этого. Наоборот, мы поддерживали отношения с господином Путиным так же, как и раньше», - сказал турецкий лидер.

Ранее официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что военная помощь Запада, которую в настоящее время получает Украина, не в состоянии «истощить» российскую армию.