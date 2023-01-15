Слуцкий в ответ на слова Столтенберга о невозможности прежних отношений Запада и России, заявил, что Москва пойдет «своим путем»

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что даже после завершения конфликта в Украине восстановление прежних отношений Запада и России невозможно.
По мнению Слуцкого, эти слова генсека означают, что «урегулирование и прекращение кровопролития - не та цель, к которой стремится коллективный Запад» в своем желании ослабить Россию.
Парламентарий согласен со Столтенбергом в том, что прежних отношений не будет — так как Россия больше не допустит «никаких компромиссов» с Западом.
«Мы достигнем всех поставленных целей СВО, защитим суверенитет и пойдем своим путем!», - написал депутат в своем телеграм-канале.