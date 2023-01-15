Слуцкий в ответ на слова Столтенберга о невозможности прежних отношений Запада и России, заявил, что Москва пойдет «своим путем»

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15 января 2023, 21:07 Источник: Telegram Леонида Слуцкого

Депутат ГД Леонид Слуцкий. Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press/globallook.com

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что даже после завершения конфликта в Украине восстановление прежних отношений Запада и России невозможно.

По мнению Слуцкого, эти слова генсека означают, что «урегулирование и прекращение кровопролития - не та цель, к которой стремится коллективный Запад» в своем желании ослабить Россию.

Парламентарий согласен со Столтенбергом в том, что прежних отношений не будет — так как Россия больше не допустит «никаких компромиссов» с Западом.

«Мы достигнем всех поставленных целей СВО, защитим суверенитет и пойдем своим путем!», - написал депутат в своем телеграм-канале.