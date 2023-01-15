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Столтенберг: нормализации отношений Запада и России не будет, даже если «пушки в Украине замолчат»

, 19:25 Источник: ТАСС

Столтенберг: нормализации отношений Запада и России не будет, даже если «пушки в Украине замолчат»
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/globallook.com

Не следует ожидать, что после завершения российско-украинского конфликта отношения западных стран с Москвой восстановятся. Такую точку зрения высказал в интервью немецкой газете Handelsblatt генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Материал опубликован в воскресенье.

«Как раньше не будет. Даже если пушки в Украине замолчат, не следует ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются», - заявил генсек альянса.

Он также предостерег от недооценки России, в распоряжении которой сосредоточены «огромные ресурсы».

Ранее Столтенберг заявлял, что, оказывая военную поддержку Украине, страны Запада истощили свои военные запасы. 

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