Генсек НАТО заявил, что военная поддержка Украины - это самый быстрый путь к миру

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15 января 2023, 19:56 Источник: Handelsblatt

Флаг НАТО, Florian Gaertner/globallook.com

Конфликт России и Украины находится сейчас в «решающей стадии», поэтому военная поддержка Киеву чрезвычайно важна. Об этом в интервью немецкой газете Handelsblatt заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Материал опубликован на сайте газеты в воскресенье.

«Мы находимся в решающей фазе войны. <> Поэтому важно, чтобы мы предоставили Украине оружие, необходимое для победы. Военная поддержка Украины - это самый быстрый путь к миру», - сказал генсек НАТО.

Столтенберг также указал на важность решений, которые будут приняты союзниками в ходе встречи на американской базе «Рамштайн», которая пройдет 20 января. Ранее сообщалось, что накануне этой встречи ФРГ должна определиться в вопросе поставок Киеву танков «Леопард».