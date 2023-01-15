Депутат ГД Картаполов: весенний призыв-2023 пройдет, скорее всего, по старым правилам, без увеличения призывного возраста

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15 января 2023, 17:44 Источник: ТАСС

Депутат ГД Андрей Картаполов. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Весенний призыв в этом году будет проходить, скорее всего, по прежней схеме: призываться будут граждане с 18 до 27 лет. С таким заявлением в эфире телеканала РБК выступил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Ранее парламентарий утверждал, что уже весной при призыве может быть применена «смешанная» схема и он затронет мужчин в возрасте с 18 до 30 лет.

Переходного периода он не исключил и сейчас — отметил только, что вряд ли это случится нынешней весной.

В настоящее время, по его словам, Минобороны работает с предложениями об увеличении призывного возраста. Затем документы должны поступить в Госдуму.

«После того как весь законодательный пакет будет сформирован, <...> тогда уже будут изданы соответствующие законы и приказы министра обороны, директивы Генерального штаба, которые будут разъяснять порядок призыва <...>, какой будет определен переходный период, сколько он будет по времени», - пояснил Картаполов.

Никаких конкретных сроков повышения призывного возраста и переходного периода депутат на этот раз называть не стал.