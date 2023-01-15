Российский сенатор Ковитиди: США готовятся к войне с Китаем для взятия под контроль Евразии

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15 января 2023, 15:54

Американский военный, Cpl. Patrick King / globallookpress.com

Соединенные Штаты готовятся к войне с Китайской Народной Республикой для взятия под контроль Евразии. Соответствующую точку зрения выразила Ольга Ковитиди, член российского Совета Федерации.

«Для осуществления контроля над Евразией США готовятся к войне с Китаем», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного сенатора.

По ее словам, Пекину следует серьезно обеспокоиться тем, что Штаты «активно вооружаются». Ковитиди указала, что в составе американского Индо-Тихоокеанского командования на данный момент находятся 375 тысяч человек — военнослужащих и гражданских лиц. Парламентарий также отметила, что новый оборонный бюджет США предполагает выделение миллиардов долларов на новую военную инфраструктуру и стратегические инициативы в Тихоокеанском регионе.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что пресс-секретарь китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь призвал Вашингтон и Токио отказаться от менталитета холодной войны.