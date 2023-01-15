Президент Путин на следующей неделе проведет совещание с членами Cовета безопасности России

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15 января 2023, 14:34

Президент России Владимир Путин, The Kremlin Moscow / globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с членами Cовета безопасности страны. Об этом информирует РИА Новости.

«Путин на неделе проведет совещание с членами Совбеза, совещание по экономике, примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия блокады Ленинграда — ТВ», — говорится в публикации, которая появилась на сайте отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Владимир Путин сделал заявление о том, что динамика специальной военной операции является положительной. По словам главы государства, все развивается в рамках плана Минобороны и Генштаба РФ.