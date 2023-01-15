Washington Post назвала Путина единственным победителем в споре о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

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15 января 2023, 11:26

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Газета The Washington Post (WP) назвала президента Российской Федерации Владимира Путина единственным победителем в споре о присоединении Стокгольма и Хельсинки к Североатлантическому альянсу. Соответствующая публикация появилась на страницах американского издания.

«Господин Путин — единственный победитель в споре о том, чтобы позволить Швеции и Финляндии вступить в НАТО», — пишет, в частности, WP.

В процитированном материале отмечается, что «чем скорее Турция и ее партнеры придут к соглашению, тем лучше для альянса».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный сенатор Алексей Пушков назвал тестом для президента Реджепа Эрдогана предложение Вашингтона обменять продажу Турции истребителей F-16 на согласие Анкары на расширение НАТО.