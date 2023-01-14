Пушков назвал тестом для Эрдогана предложение США обменять продажу F-16 Турции на ее согласие принять в НАТО Швецию и Финляндию

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14 января 2023, 18:33

Сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Представитель Совета Федерации Алексей Пушков назвал тестом для президента Реджепа Эрдогана предложение Соединенных Штатов обменять продажу Турции самолетов F-16 на согласие Анкары принять в Североатлантический альянс Швецию и Финляндию. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале российского сенатора.

Некоторое время назад издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей американской администрации написало, что она готовится получить одобрение Конгресса на продажу турецкой стороне истребителей F-16 на сумму 20 млрд долларов. По словам собеседников WSJ, одобрение сделки зависит от того, согласится ли Анкара на принятие в НАТО Стокгольма и Швеции.

«Тест на принципиальность и твердость для главы Турции», — прокомментировал Алексей Пушков.

По его словам, достаточно скоро станет ясно, отступит ли Эрдоган от своей принципиальной позиции во имя «пряника» в виде военных самолетов.

Как сообщалось ранее, руководитель шведского камбина Ульф Кристерссон выступил с заявлением о том, что Анкара ставит невыполнимые условия для присоединения страны к НАТО.