Украина в ближайшие недели получит от Великобритании танки Challenger 2

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15 января 2023, 06:58 Источник: ПолитЭксперт

UK Ministry of Defence / http://www.globallookpress.com

Великобритания в ближайшие недели поставит украинской стороне 14 танков Challenger 2. Об этом сообщает издание «ПолитЭксперт» со ссылкой администрацию британского премьер-министра.

Согласно полученной информации, уже на днях специалисты из Соединенного Королевства начнут обучать украинских солдат правильному использованию передаваемой им военной техники.

Как отмечается, Великобритания станет первой западной страной, которая решилась отправить Вооруженным силам Украины современные тяжелые танки. При этом впервые о планах страны передать Киеву бронетехнику стало известно 9 января.