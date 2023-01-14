Полянский считает неприемлемыми «мирные инициативы» Киева, предполагающие поражение и осуждение России

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14 января 2023, 22:46 Источник: ТАСС

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Фото: Lev Radin/globallook.com

Реальных условий для начала переговоров с Киевом в настоящее время нет, а «мирные инициативы», в которых идет речь о поражении или осуждении России, обсуждать невозможно. Об этом в интервью RT сказал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Украинцы продвигают схемы, которые предполагают, что Россия потерпит поражение, будет осуждена. Это невозможно обсуждать. Мы не видим оснований, реальных условий для переговоров в настоящее время с учетом ситуации, которую я описал», - сказал он.

Дипломат подчеркнул при этом, что цель операции в Украине — не уничтожение или русификация страны, как это пытается представить Запад, а избавление от угроз безопасности России и прекращение обстрелов Донбасса.

Ранее Полянский сообщил, что у Генассамбели ООН нет полномочий для создания спецтрибунала по России.